Visje vernoemd naar Obama

Amerikaanse wetenschappers hebben een recentelijk ontdekte koraalvis vernoemd naar president Obama. De vis draagt voortaan de naam Tosanoides obama. Deze presidentiële vis werd deze zomer gevonden in de wateren rondom de noordwestelijke Hawaiiaanse eilanden.President George W. Bush verklaarde Papahănaumokuăkea -een uitgestrekt gebied van eilanden en atollen – in 2006 tot Marine National Monument, waardoor het gebied beschermd wordt. Dankzij president Obama is het gebied dit jaar met een factor vier vergroot. Hierdoor is Papahănaumokuăkea het grootste beschermde marinegebied ter wereld.Het oranje visje werd dit jaar ontdekt in de wateren van Papahănaumokuăkea. “Het is toepasselijk om de vis te vernoemen naar Obama,” zegt wetenschapper Richard Pyle van het Bishop Museum. “Zo krijgt hij erkenning voor zijn inspanningen om Papahănaumokuăkea te beschermen.”Daarnaast is het slimme marketing van de Amerikaanse onderzoekers. Was het visje vernoemd naar één van de ontdekkers, dan zou er waarschijnlijk ook minder media-aandacht zijn. Veel lezers zullen Papahănaumokuăkea nu even opzoeken in de Bosatlas of op Google Maps.De nieuwe vis werd op een diepte van 100 meter ontdekt bij de Kure Atol, zo’n 2.000 kilometer ten noordwesten van Honolulu. Kure Atol (of Mokupăpapa) is het meest noordelijke Hawaiaanse eiland. De koraalriffen bevinden zich 50 tot 150 meter onder het wateroppervlak. De riffen zijn nog niet goed onderzocht, omdat deze onder de grens van veertig meter liggen. Dit is zo diep, dat alleen professionele duikers de riffen kunnen bestuderen.Overigens is dit niet het eerste dier dat vernoemd is naar Obama. Er zijn al meerdere soorten die de naam van de president van de Verenigde Staten dragen, namelijk een valdeurspin, een zoetwatervis, een parasitaire haarworm en een uitgestorven hagedis.