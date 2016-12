Schipper overleeft 11 uur op zee in onderbroek

Een Belgische schipper heeft elf uur lang in onderbroek weten te overleven op de resten van zijn gezonken schip. Nadat het schip in enkele seconden kapseisde, wist hij door louter vol te houden het leven te behouden onder bitter koude omstandigheden.,,Het was makkelijker geweest om dood te gaan. Om niet meer te hoeven afzien. Maar ik wilde blijven leven. Ik moest en zou terugkeren naar huis." Dat visser Johny Ronsijn (50) uit Ichtegem daar effectief in slaagde, blijft een mirakel. Hij vertelde zijn verhaal aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws en de zender VTM.Toen het vissersschip Asannat Z.582 van Johny en zijn collega's Eric Maeckelbergh (3en Fall Diaw Babacar (42) dinsdagavond kapseisde voor de kust van Groot-BrittanniŽ, wachtte de man maar liefst 11 uur op de romp van het gekapseisd schip.Johny had enkel nog zijn onderbroek aan en truitje met een rolkraag. Hij bibberde van de kou en voelde hoe het bloed wegtrok uit zijn armen en benen. ,,Ik trok mijn rolkraag tot over mijn hoofd om zo mijn hoofd warm te houden. Doordat ik eerst in het ijskoude water was gevallen, raakte ik snel onderkoeld. Mijn hele lichaam trilde onophoudelijk. Af en toe hoorde ik een schip of zag ik een lichtje in de verte maar dat was het dan. Hoop dat iemand me zou vinden, had ik niet. Ik plaste op mijn handen om ze warm te houden en dronk zelfs even van de urine tegen de dorst."Ondanks de barre omstandigheden, hield de man vol.,,Op zo'n moment moet je een beest zijn, een vechter." Als bij wonder merkte een containerschip Johny uiteindelijk op en kon hij worden gered. Hij lag even in het ziekenhuis in het Britse Kent, maar is ondertussen weer thuis. Hij moet nog minstens een maand herstellen maar daarna wil de visser opnieuw de zee op. ,,Waarom zou ik niet meer vissen? Ik vaar al sinds mijn 14de. De visserij is mijn leven."