Uber-chauffeur redt meisje uit handen pooiers

Een Amerikaanse Uber-chauffeur pikte deze week drie vrouwen op, maar merkte tijdens de rit dat er iets niet in de haak was. Hij luisterde naar het gesprek in zijn auto en redde door doortastend optreden een vermist 16-jarig meisje uit de handen van een vrouwelijke pooier.Volgens chauffeur Keith Avila droeg het drietal weinig verhullende kleding, vertelt hij in een filmpje op Facebook dat inmiddels viraal gaat. ,,Ze wilden naar een Holiday Inn-hotel in Elk Grove in Zuid-Sacramento'', zegt hij.Een van de vrouwen vertelde hoe de tiener haar ‘John’ moest begroeten. ,,Geef de man een knuffel, zorg dat hij gaat liggen en vraag of hij wapens heeft. Wees er zeker van dat hij geen wapens heeft. Dan vraag je jouw 'donatie'. Zorg dat je de vergoeding als eerste krijgt'', zou de vrouw gezegd hebben aldus Avila.Na de vrouwen en de tiener te hebben afgezet, nam de taxichauffeur contact op met de politie. Avila bleek het bij het juist eind te hebben. In het hotel werd de 'klant' gevonden en het meisje bleek inderdaad minderjarig: amper 16 jaar. Ze stond als vermist opgegeven.De politie vindt de man een held. ,,Hij had gewoon zijn geld kunnen innen en naar zijn volgende klant kunnen rijden, maar dat deed hij niet", aldus de lokale politie. ,,Hij heeft het meisje waarschijnlijk gered van nog veel meer seksuele misdrijven."Avila: ,,Het slachtoffer zag eruit alsof ze twaalf was. Ik keek in haar ogen. Ze zag er zo onschuldig en onzeker uit. Ik kon niet wegrijden en me er niets van aantrekken. Ik deed gewoon wat ik moest doen."