Vervolgd voor rijden onder invloed... van koffie

Een man in Californië moest voorkomen omdat hij een auto bestuurde terwijl hij onder invloed was van koffie.

De man werd vanwege zijn rijgedrag door een agent aangehouden en moest een blaastest doen. Die viel negatief uit.

De agent vond dat hij eruit zag als “iemand die onder invloed was van iets” en arresteerde de 36-jarige Joseph Schwab.

In de gevangenis werd hij onderworpen aan een bloedtest. Die viel negatief uit voor cocaïne, marihuana, opiaten, methamfetamine, oxycodon en een reeks andere drugs.

Het enige wat de test aantoonde, was dat hij cafeïne in zijn bloed had.

Hoewel dat niet strafbaar is, besloot officier van justitie Krishna Abrams hem toch te vervolgen omdat hij volgens de agent die hem had aangehouden “wel iets moest hebben ingenomen”.

De officier van justitie besloot op het laatste moment de zaak in te trekken, omdat zelfs zij inzag dat het wel heel moeilijk zou worden een rechter te overtuigen dat Schwab iets strafbaars had gedaan.

Reacties

31-12-2016 10:35:43 TonK

Senior lid

WMRindex: 368

OTindex: 80

Wnplts: Dorst

En dat in de VS! Hij loopt binnen door het smartengeld wegens emotionele schade.

31-12-2016 10:52:31 allone

Stamgast



WMRindex: 24.302

OTindex: 54.115

Koffie en thee en chocola hebben zeker een effect, maar of dat de oorzaak was van zijn slechte rijgedrag?

De vraag is ook waarom deze agent zich zo extreem gedroeg..

31-12-2016 11:42:03 stora

Erelid



WMRindex: 4.264

OTindex: 607

@allone , misschien had de agent ook wel iets genuttigd

31-12-2016 11:44:53 allone

Stamgast



WMRindex: 24.302

OTindex: 54.115



waarschijnlijk koffie



moet jij werken vannacht?



Laatste edit 31-12-2016 11:45 @stora : precieswaarschijnlijk koffiemoet jij werken vannacht?

31-12-2016 11:49:01 stora

Erelid



WMRindex: 4.264

OTindex: 607



Heb al gemeld dat ik niet voor 1 uur naar mijn werk ga, maar ik krijg geen reactie

Ik heb nachtdienst vannacht @allone , ik moet dit jaar nog 1 uur werkenHeb al gemeld dat ik niet voor 1 uur naar mijn werk ga, maar ik krijg geen reactieIk heb nachtdienst vannacht

31-12-2016 11:51:53 allone

Stamgast



WMRindex: 24.302

OTindex: 54.115

Waarom heb je gemeld dat je niet voor 1 uur naar je werk gaat? Ik neem aan dat je iemand moet aflossen, die dan om 11 uur vertrekt? @stora : ah, dus je begint het jaar met werkWaarom heb je gemeld dat je niet voor 1 uur naar je werk gaat? Ik neem aan dat je iemand moet aflossen, die dan om 11 uur vertrekt?

31-12-2016 12:33:29 stora

Erelid



WMRindex: 4.264

OTindex: 607



Ik moet dit jaar nog 1 uur en volgend jaar begin ik dus met nog 7 uur.

Of langer als mijn collega te veel champagne heeft genuttigd. @allone , was een grapje.Ik moet dit jaar nog 1 uur en volgend jaar begin ik dus met nog 7 uur.Of langer als mijn collega te veel champagne heeft genuttigd.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: