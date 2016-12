Mensen met een hoog IQ drinken meer en het liefst wijn

Slimme mensen drinken het liefst wijn. Een Deense studie volgde tientallen jaren het gedrag van 1800 mannen van wie het IQ bekend was. En op een punt was er een sterke relatie: de mannen met een hoog IQ gaven veel vaker de voorkeur aan wijn boven bier dan mannen met een laag IQ, ongeacht hun inkomen of baan.



En slimme mensen drinken überhaupt vaker alcohol dan minder slimme mensen, suggereert allerlei onderzoek, samengebracht door de New Republic. Kinderen die vroeg zijn met praten zullen – gemiddeld – later ook eerder gaan drinken en ook meer drinken dan de late praters. En in een groot onderzoek naar Engelse kinderen, die allemaal in maart 1958 zijn geboren en die decennia werden gevolgd, bleek dat de slimste het meest dronken.



Als het de komende dagen uit de hand loopt kan je zeggen dat dat komt omdat je zo slim bent.

Reacties

30-12-2016 20:02:08 allone

Stamgast



WMRindex: 24.276

OTindex: 54.105



En mensen met een echt hoog IQ drinken helemaal niet natuurlijk Wat je drinkt lijkt me eerder een culturele invloed dan dat het met IQ te maken heeft..En mensen met een echt hoog IQ drinken helemaal niet natuurlijk

30-12-2016 20:31:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.533

OTindex: 50.950

Mijn IQ wisselt kennelijk met het seizoen. In de zomer onder de luifel lekker een koud biertje en vandaag de dag gezellig een glas rode wijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: