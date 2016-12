Hoogste brug ter wereld geopend in China

Last van hoogtevrees? Dan is deze brug waarschijnlijk helemaal niks voor jou. Vandaag is de hoogste brug ter wereld geopend in China. De Beipanjiang Bridge hangt zo'n 570 meter boven de grond. De bouw van de overbrugging begon in 2013 en heeft in totaal 145 miljoen euro gekost. Met deze erbij heeft het land acht van de tien hoogste bruggen ter wereld op z'n naam staan.