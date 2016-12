Knuffeldier Hatchimal hijgt in slaapstand vieze woordjes

Steeds meer ouders uiten hun bezorgdheid over het raadselachtige taalgebruik van Hatchimals: interactieve en pratende speelgoedknuffels die uit een ei kruipen en vervolgens door kinderen kunnen worden verzorgd. Een Canadees echtpaar heeft de noodklok geluid, omdat het aaibare diertje 's nachts heel zachtjes 'fuck me' tegen hun dochtertje zou hebben gehijgd.

31-12-2016 15:19:29

Nou bezorgdheid en de noodklok luiden lijkt mij allemaal wat overdreven. Ten eerste hoor je de ouders lachen, wat me ook een normale reactie lijkt, en ten tweede denk ik niet dat er een rare intentie aan deze uitspraak ten grondslag ligt maar gewoon een fout. Misschien in China of Japan gemaakt waar ze, zeker voor wat betreft namaak speelgoed, onvoorstelbare vertaalblunders maken.