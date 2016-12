Restaurant gebruikt tablets als borden

In een restaurant in de Verenigde Staten serveren ze met truffels gevulde kroketten op iPads. Terwijl je eet, speelt er een filmpje af dat over je gerecht gaat. De kok wil het diner zo wat leuker maken en ze een verhaal over hun eten vertellen.



