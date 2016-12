Koppel laat zoontje 15 uur lang op balkon staan in pyjama

Een stel uit het Brusselse Sint-Joost-ten-Node is opgepakt voor de foltering van hun 6 jaar oude tweeling. Eén van de twee ­kinderen ligt op de dienst intensieve zorg ­nadat hij 15 uur lang op een ijskoud balkon moest staan in zijn pyjama.



De hulpdiensten kregen maandagavond een telefoontje omdat een kind in Sint-Joost-ten-Node het bewustzijn had verloren op een balkon. De ambulancemedewerkers troffen een 6-jarige jongen aan in zijn ­pyjama, bewusteloos en onderkoeld. Van 05.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds had hij buiten moeten staan, als straf omdat hij zelf eten had gezocht in de keuken. De temperaturen zakten in de loop van de avond tot drie graden Celsius.



De jongen vertoonde duidelijke ­tekenen van zware ondervoeding en mishandeling. Dat stelden de hulpverleners ook bij zijn tweelingzusje vast. De kinderen werden meteen naar het ziekenhuis gebracht. De onderkoelde jongen is nog steeds in kritieke toestand, zijn zusje is er iets beter aan toe maar wordt ook nog steeds verzorgd.



De moeder, een Française, en haar vriend werden nog diezelfde avond gearresteerd en verhoord. ,,Geen van beiden lijkt in te zien dat ze de kinderen verkeerd behandelden. Hun moeder ontkent alles terwijl de stiefvader wel gedeeltelijke bekentenissen aflegde", aldus het parket. ,,Het is zo dat Jezus het wil", praatte D.F. de verwaarlozing goed.



Stiefvader Charles D.F. is een voormalig (prof)jeugdvoetballer van Antwerp F.C., en de zoon van een Brusselse cdH-politicus.



De mishandeling kon zo lang onopgemerkt blijven omdat de kinderen en de moeder niet in Brussel stonden ingeschreven, en nog niet naar school gingen.

Reacties

Vijf minuten zou al veel te lang zijn.

Ik hoop dat deze mensen goed gestraft worden en nooit meer in de buurt van kinderen mogen komen

