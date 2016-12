Canadees redt hond van poema

Een dappere Canadees heeft aan een fastfoodrestaurant in het stadje Whitecourt een bloedstollend gevecht geleverd met een poema. De wilde kat had zijn hond aangevallen in het struikgewas en hield de husky klem. Will Gibb besloot terug te vechten.



De 31-jarige William Gibb uit Red Deer, Alberta was samen met zijn broer op weg naar zijn werk en stopte onderweg bij een fastfoodrestaurant in Whitecourt. Hij liet zijn honden de auto uit op de door bomen omringde parkeerplaats, meldt de Toronto Star.



Even later hoorde hij zijn hond janken. ,,Ik dacht er niet te hard over na op het moment zelf," vertelt hij. "Alles wat er door me heen ging is dat ik mijn hond moest beschermen. Het was gewoon erg instinctief. Mijn honden zijn net mijn kinderen", aldus de 31-jarige technicus. Hij besefte dat een ander dier zijn hond vast had, maar pas toen hij dat dier op de kop had geslagen, zag hij dat het om een poema ging.



De poema vluchtte weg en Gibb probeerde zijn hond Sasha, die huilend en bloedend op de grond lag, op te pakken. Sasha was echter volledig van de kaart door de aanval en beet Gibbs in zijn hand, net op het moment dat de poema hen voor de tweede keer aanviel.



Terwijl Sasha zijn linkerhand beethad, probeerde de man met zijn rechterhand de poema van zich af te slaan. Sasha liep weg, maar de wilde kat liet zich niet afschrikken en fixeerde zijn blik op Mango, die verderop rondsnuffelde.



,,Ik zag dat de poema op hem afging, dus ik ging tussen hem en de poema staan en begon naar hem te slaan en te schreeuwen en ik riep mijn broer en vriend om te komen helpen," aldus Gibb. Hij slaagde erin om de wilde kat een tweede keer weg te jagen.



Enkele minuten later zaten de honden weer veilig in de pick-uptruck en was de politie ter plaatse. Agenten schoten de poema neer. Sasha werd met spoed naar de dierenarts gebracht, waar ze werd behandeld voor bijt- en klauwwonden. Volgens Jordan Bremmekamp, de dierenarts die de hond verzorgde, moest hij een aantal diepe wonden dichtnaaien.



De poema takelde de arm van Will Gibb ook flink toe: met haar klauwen maakte ze diepe wonden in zijn arm.



,,Ik zou niemand aanraden met een poema te worstelen, maar in dit geval is het goed uitgepakt," zegt agent Jack Poitras van het politiekorps in Whitecourt.

Het gedrag van de baas is alleen 'dapper' omdat het goed afgelopen is, was dat niet het geval geweest, dan was het vooral 'dom' geweest



Laatste edit 31-12-2016 10:56 Arme poema, waarschijnlijk had hij gewoon honger, en toen werd zijn prooi hem afgenomen, en dat moest hij uiteindelijk met de dood bekopen.Het gedrag van de baas is alleen 'dapper' omdat het goed afgelopen is, was dat niet het geval geweest, dan was het vooral 'dom' geweest

