6-jarige bestelt voor honderden dollars speelgoed met vingerafdruk van slapende moeder

Een 6-jarig meisje heeft de vingerafdruk van haar slapende moeder gebruikt om zo voor honderden euro's aan speelgoed te bestellen. Haar moeder, Bethany Howell, keek gek op toen ze ineens wel erg veel pakketjes met speelgoed werden afgeleverd.Bethany Howell, uit de Amerikaanse stad Little Rock, viel in slaap toen ze samen met haar dochtertje, Ashlynd, een film keek. Het meisje greep haar kans en gebruikte haar moeders vingerafdruk ter bevestiging van maar liefst 13 bestellingen, met een totaalbedrag van ruim 250 euro.Ashlynd gaf uiteindelijk aan haar moeder toen dat ze haar vingerafdruk heeft gebruikt om het speelgoed te bestellen. Bethany heeft het haar dochtertje vergeven. "Ze had geen idee wat ze deed en mag alles houden, omdat ze beloofde dit nooit meer te doen", vertelt ze aan de Amerikaanse media.

30-12-2016 17:31:02

Geen idee wat ze aan het doen was?! Volgens mij had ze dat best in de gaten, zie de lach op de foto (yes, gelukt!).



Natuurlijk had meisje niet door hoe hard je moet werken voor zoveel geld. Maar ik zou wel willen duidelijk maken dat je geld maar één keer uit kan geven, door bijvoorbeeld een maand lang geen toetje te geven, omdat daar geen geld voor is vanwege speelgoedaanschaf.