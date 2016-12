Iran: Daklozen wonen in lege graven.

Een reeks foto's die laten zien hoe daklozen in lege graven schuilen voor de winter vlak buiten de Iraanse hoofdstad Teheran heeft veel emoties in het land opgeroepen, en zowel gewone mensen als ambtenaren hebben hierop gereageerd.Afgelopen dinsdag, publiceerde de krant Shahrvand een artikel met foto's die laten zien hoe zo'n 50 daklozen wonen op een kerkhof, waarbij een aantal van hen slaapt in lege graven, in de stad Shahriyar ten westen van Teheran.De dramatische foto's werden snel verspreid op social media en lokten bittere reacties uit van het publiek en van beroemdheden, die heel geschokt en verdrietig waren.Onder de beroemdheden die hun diepe frustratie lieten zien was de Oscar-winnende regisseur Asghar Farhadi, die in een brief aan de Iraanse president Hassan Rouhani een oproep aan de overheid deed om het probleem aan te pakken."Vandaag las ik het verschrikkelijke verslag over ... de mannen, vrouwen en kinderen die slapen in graven in een van de begraafplaatsen aan de rand van Teheran, en nu ben ik vol schaamte en verdriet," zo staat in de brief van de befaamde directeur. "Met deze brief, wil ik mijn schaamte uiten voor al degenen die de afgelopen 30 jaar in dit land de leiding hebben en hadden"Farhadi deed een beroep op Iraanse functionarissen om incognito te gaan kijken naar de mensen die graag waardig willen, hoewel ze nauwelijks kunnen rondkomen.Rouhani heeft woensdag gereageerd op de brief van de bekende Iraanse regisseur, en hij betreurt wat er in het artikel staat."Gisteren las ik een zeer pijnlijke brief van een kunstenaar. We hebben gehoord dat sommige mensen uit armoede slapen in kartonnen dozen of onder bruggen, maar we hadden niet gehoord over mensen die slapen in graven, "zei Rouhani.'Wie kan het aanzien, in een groot land als Iran, dat sommige van onze landgenoten, die getroffen zijn door de sociaal ongeluk, zo hulpeloos zijn dat ze schuilen in graven” vervolgde de Iraanse president. Hij zei dat het zien van mensen die in zulke omstandigheden verkeren "onaanvaardbaar" was voor zowel de Iraanse regering en het volk en hij riep op om alle de handen op elkaar te zetten om deze problemen aan te pakken.