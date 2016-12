Schaatspret in Canada: met je schaatsen aan de voordeur uit

In Canada is het momenteel flink aan het vriezen. In Ontario woedt een winterstorm die het te gevaarlijk maakt om de weg op te gaan. Tenzij je je schaatsen onder bindt.En schaatsen kunnen ze in Canada.Op veel wegen ligt een ijslaag van ruim een centimeter. De kans dat de schaatspret lang aanhoudt is klein: er worden in Ontario ook flinke sneeuwbuien verwacht.