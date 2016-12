Lekker of niet? Slakken op je gezicht

Bij een schoonheidssalon in Den Bosch hebben ze een nieuwe behandeling. Ze laten slakken over je gezicht lopen! Het zou goed zijn tegen puistjes en rimpels en volgens de salon vinden de slakken het hartstikke leuk.Den Bosch is niet de eerste plek waar slakken een schoonheidsbehandeling uitvoeren. In AziŽ is het al langer een trend en ook in Nederland zijn meerdere salons met slakken.