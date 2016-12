Gevangenen ontsnappen via toilet

Zes gevangenen zijn in de Amerikaanse staat Tennessee ontsnapt door een gat achter een lekkende wc. Ze hebben de pot verwijderd waardoor ze naar buiten konden kruipen.Drie van de gevangenen konden later worden gepakt. De andere drie zijn nog zoek.De mannen konden ontsnappen uit de Cocke County Jail in Newport dankzij een kapotte wc. De bouten waren verroest en het was makkelijk om de toiletpot weg te halen. In het beton zat een gat waardoor de mannen naar hun vrijheid konden kruipen.Een van de voortvluchtige mannen, David Wayne Frazier, wordt als gevaarlijk gezien. Hij zat vast voor een gewapende overval.