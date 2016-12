Wie kent deze hond?

Deze vrij jonge stafford reu is op tweede kerstavond 's avonds tussen 22.00 uur en 23.00 uur aangereden op de Dr. Wiardi Beckmansingel in Vlaardingen. Hij liep los en werd door zijn eigenaar uitgelaten.De bestuurder van de auto wilde na de aanrijding samen met de eigenaar de schade aan de auto gaan regelen. De eigenaar zei dat hij thuis papieren ging ophalen en is er vervolgens zonder hond vertrokken en niet meer teruggekomen op de plek van de aanrijding. De bestuurder heeft de hond daarop bij de politie gebracht en zo is hij via onze dierenambulance naar een dierenarts gebracht. Gelukkig is de hond in orde, op wat schaafwondjes na. Wel is hij erg van slag en nog bang, logisch. De hond is gechipt, maar je raadt het al... niet geregistreerd.Dierentehuis Nieuwe Waterweg is op zoek naar meer informatie over de hond. Wie (her)kent hem? Wie kent de eigenaar? Alle informatie wordt doorgeven aan de politie, want weglopen bij een ongeval en dan ook nog je hond achterlaten, is natuurlijk niet oké. Daarnaast ligt er bij het dierentehuis nog een rekening van de dierenarts voor de eigenaar.Voor de duidelijkheid, het dierentehuis is op dit moment niet op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de hond. Ze willen alleen weten wie zijn eigenaar is zodat 'deze kwestie' om het maar even zo te noemen netjes afgehandeld kan worden.Informatie kan via info.vlaardingen@dierenbescherming.nl worden doorgegeven, via privébericht op facebook, 010 - 434 53 35 (tussen 12.30-16.00 uur of natuurlijk gemeld worden bij de Politie Vlaardingen op 0900 - 8844.