Duizenden gasten op je 15e verjaardag, gelukkig geen miljoen

"Gelukkig kwamen er geen 1,2 miljoen mensen", zal de vader van de 15-jarige Mexicaanse Rubi Ibarra Garcia maandag hebben gedacht. Hij plaatste begin december een video op sociale media waarin hij mensen uitnodigde voor de 15-jarige verjaardag (quinceañera) van zijn dochter, maar vergat de uitnodiging op 'privé' te zetten.Meer dan 1,2 miljoen mensen gaven aan dat ze aanwezig wilden te zijn bij het evenement. Die kwamen niet allemaal. Maar de duizenden mensen die wel kwamen, zorgden voor een bizar en onvergetelijk feestje. Project X, op z'n Mexicaans.De gasten konden er gisteren niet omheen: een enorm billboard met de tekst 'welkom op mijn 15de verjaardag' was al van veraf te zien. Een grote weide in het Mexicaanse stadje La Joya was gevuld met tientallen tentjes en tafels gevuld met hapjes en drankjes.Het was zo druk dat er een pad voor Rubi in de massa gecreëerd moest worden. Samen met haar vader werd ze door politie naar een tafel gebracht, waar ze het grootste gedeelte van haar feest zat.Ze droeg een tiara en opvallende jurk, kreeg cadeaus en deed mee aan een traditionele dans. Het was eigenlijk een hele normaal quinceañera voor Rubi - buiten de duizenden gasten dan. De dag werd afgesloten met veel gedans.Er was politie-inzet, maar er braken geen rellen uit.