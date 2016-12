Vallen, opstaan en glijden: Chinese pinguins genieten van ijsbaan

In Nederland is een witte of winterse Kerst in geen velden of wegen te bekennen, het is alleen maar stormachtig, maar van andere plekken op de wereld zijn gelukkig wel mooie besneeuwde plaatjes te vinden. Zo vonden we deze foto's van spelende pingu´ns op een ijsbaan in China.Ze lijken op de pingu´ns van de animatiefilm Madagascar ('smile and wave, boys'), maar deze zijn echt. Acht pingu´ns rennen, glijden en vallen onder toeziend oog van kinderen, begeleiders en pers.De beesten mogen elk jaar tijdens Kerst op de glijbaan spelen. De ijsbaan staat in een 'mini-Noordpool' in de stad Harbin. Harbin Polarland is het eerste attractiepark met het thema 'noord- en zuidpool', waar dieren als ijsberen, wolven en zeeleeuwen te bewonderen zijn.