Israelische rabbijnen beginnen oorlog tegen de kerstboom

Terwijl tienduizenden christelijke pelgrims deze week samenkomen in het Heilige Land om de geboorte van Jezus te vieren, hebben hoge IsraŽlische rabbijnen een oorlog tegen de kerstboom aangekondigd.Het rabbinaat in Jeruzalem waarschuwt in een brief tientallen hotels in de stad dat het "verboden" is op grond van de joodse religieuze wet, om een kerstboom op te zetten en nieuwjaarsfeesten te organiseren.Veel hoteleigenaren nemen de waarschuwing ter harte, bang dat de rabbijnen hun eerdere bedreigingen aan hun adres ten uitvoer zullen brengen en dat ze schade zullen lijden doordat hun hotels geen certificaat krijgen dat ze "kosher" zijn.In de kuststad Haifa, in het noorden van IsraŽl, heeft de rabbijn van IsraŽls eerste technische universiteit een even strenge positie ingenomen. Elad Dokow, de rabbi van deze instelling, heeft de Joodse studenten bevolen om de studentenvereniging te boycotten, nadat daar het voor het eerst een bescheiden kerstboom is geÔnstalleerd.Hij noemde de boom "afgoderij", en waarschuwt dat het 'heidense' symbool de kosher status van het gebouw geschonden heeft, met inbegrip van de kantine.Ongeveer een vijfde van de studenten van de technische universiteit behoort IsraŽl grote Palestijnse minderheid. Terwijl de meeste van de Palestijnse burgers van IsraŽl moslim zijn, zijn er ongeveer 130.000 christenen, de meeste van hen wonen in Galilea."Dit gaat niet over de vrijheid van godsdienst," zo vertelde Dokow de studenten van de Technische Universiteit. ďEr is maar ťťn Joodse staat in de wereld. En die heeft een rol om een 'licht voor de volken' te zijn en niet om klakkeloos elk idee te omarmen"Rabea Mahajni, een 24-jarige student elektrotechniek, zei dat de Palestijnse studenten geen bezwaar hadden tegen het plaatsen van de kerstboom bij de vereniging, maar dat de Joodse studenten en medewerkers sterk verdeeld waren. Een meerderheid, zei hij, was er zelfs tegen.