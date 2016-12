Toerist maalt niet om koude water en springt achter telefoon aan

Een toerist had er zondagmiddag een frisse duik voor over om zijn telefoon uit het water te redden.



Dat gebeurde gistermiddag bij het Amsterdam Centraal Station. De hulpdiensten rukten uit voor een melding van een drenkeling. Daar troffen zij een ontklede man aan die trots zijn verhaal deed.



Toen zijn telefoon in het water belandde, is hij meteen in het water gesprongen, vertelde hij. En met succes, de telefoon (uit 2003?) is gered.



De man is gecheckt door ambulancepersoneel. Het was immers behoorlijk fris maar hij mankeerde niets.

