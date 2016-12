Kerstcadeau: teddybeer met stem overleden opa

Een hartverwarmend kerstcadeau voor twee kleine meisjes in de Verenigde Staten. Hun opa overleed eerder dit jaar, gisteren kregen de twee speciaal gemaakte teddyberen die hen voor altijd aan hem zullen herinneren.



Opa Ramos overleed aan een hartaanval die hij kreeg toen hij werd overvallen in een wasstraat. De eerste kerst zonder hem was dan ook erg verdrietig, vertelt kleindochter Jennifer Ramos aan website BuzzFeed.



Een tante had echter een bijzondere verrassing voor de twee jongere zusjes van Jennifer, Mariana en Sarahy. Ze kregen speciaal gemaakte teddyberen die geluidsfragmenten kunnen afspelen. En in plaats van voorgeprogrammeerde geluiden waren dat audio-fragmenten uit video's met opa en zijn kleindochters erin die al eerder waren gemaakt.



Toen de meisjes hun cadeaus hadden uitgepakt en ontdekten wat de beren konden, barsten ze in snikken uit en knuffelden de beren alsof het hun overleden opa was.



Het filmpje dat grote zus Jennifer van het uitpakken van de kerstcadeaus en de daaropvolgende blijdschap op Twitter zette, is inmiddels talloze malen gedeeld en geliked.

