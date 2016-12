Politie rukt uit voor opblaaskrokodil

Agenten in Amsterdam stonden raar te kijken toen ze een melding kregen dat er een krokodil in de grachten zou zwemmen. Toen ze aankwamen bij het dier, bleek het geen echte krokodil te zijn. Het was een groene opblaaskrokodil!De agenten konden er wel om lachen en plaatsten een foto van hun vondst op hun Facebook