Verdwaald Amerikaans gezin wordt op het nippertje gered uit donker bos

Een Amerikaans gezin zat vast in een donker en ijskoud bos. Ze konden op het nippertje worden gered. De lokale sheriff noemt het graag een ‘kerstwonder’.



De vader, moeder en hun tienjarige zoontje wilden naar de noordelijke rand van de Grand Canyon in Arizona, maar de normale weg bleek gesloten. Daarop besloten ze een alternatieve route te nemen, die wel op Google Maps stond. En toen begon de ellende. De weg bleek onbegaanbaar en de auto kwam vast te zitten. Zo diep in het bos was er geen mobiel bereik.



Het was te koud om af te wachten dus besloot de moeder, die marathonloopster en triatlete is, op zoek te gaan naar hulp. Ze liep 41 kilometer dwars door het bos, waarna ze haar tocht moest staken en beschutting zocht in een vakantiehuisje. Ondertussen waren vader en zoon een heuvel opgelopen. Daar lukte het hen wel om de hulpdiensten te bereiken. Ze werden flink onderkoeld gevonden en naar het ziekenhuis gebracht.



De moeder werd pas de ochtend daarna aangetroffen, doordat reddingswerkers haar voetsporen konden volgen. Ze bleek zwaar uitgeput en heeft de barre tocht ternauwernood overleefd. Sheriff Jim Driscoll vertelt tegen ABC News: “We begonnen de hoop te verliezen. Zeker met de sneeuwstorm die eraan zat te komen. Als de vrouw niet in zo’n goede conditie was geweest, had ze het niet gered.”

