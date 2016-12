24-12-2016 17:19:07

In Brazilië hebben ze een strikt beleid wat de onbekende stammen betreft. De regering weet ervan, brengt hen in kaart, maar laat ze verder gerust en ook anderen mogen hen niet storen in hun leefwijze.

Klasse van de Braziliaanse regering laat die mensen gewoon met rust waardeer hun leefwijze zoals jij zelf ook gewaardeerd wilt worden.