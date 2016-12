Bedankt, pa: dit dubieuze cadeau krijgen Zuid-Koreanen als ze hun diploma halen

Zuid-Korea heeft een zeer competitieve samenleving. De Zuid-Koreanen doen er alles aan om een zo hoog mogelijke functie in een bedrijf te krijgen. Daarvoor werken ze zich niet alleen bijna dood, ook zijn ze bereid om aan hun gezicht te laten sleutelen. “Op de arbeidsmarkt is een knap gezicht een geweldig wapen,” aldus plastisch chirurg Man Koon Suh. “Mooie mensen worden als eerste gekozen.”



Een mooi gezicht wordt volgens de Zuid-Koreanen gekenmerkt door dubbele oogleden. De meeste Aziaten hebben die niet. Ouders denken dat hun kinderen succesvoller zullen zijn in het leven als ze wel zulke dubbele oogleden hebben. Reden waarom het traditie is geworden om kinderen een ooglidcorrectie cadeau te doen als ze slagen voor hun middelbare schoolexamen. Zo’n operatie kost tussen de duizend en drieduizend euro.



“Aziaten vinden de eerste indruk heel belangrijk. En mensen zien het eerst de ogen. Door een ooglidcorrectie kijken mensen vriendelijker en lijken hun ogen groter,” legt Suh uit. Er is geen land ter wereld waar zoveel plastische chirurgie wordt toegepast als in Zuid-Korea. Het is dus nu zo erg dat het een standaard cadeau is geworden dat ouders aan hun kinderen geven.

Reacties

24-12-2016 14:41:17 omabep

Oudgediende



WMRindex: 6.667

OTindex: 2.811

Maar zoek er maar eens op, zelf beroemde mensen hebben hun misser hierin gehad. Verschrikkelijk dat men dit zo belangrijk vind, er zijn zoveel erger dingen in het leven dan ogen of andere items aan je lijf die je niet mooi vind. Als zo'n operatie mis gaat ben je de rest van je leven getekend, maar daar hoor je ze niet over.Maar zoek er maar eens op, zelf beroemde mensen hebben hun misser hierin gehad.

24-12-2016 14:57:05 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 5.504

OTindex: 1.092





Niet alleen dat men uiterlijk zo belangrijk vindt, maar ook dat men er voor kiest om zelf op het uiterlijk, dat kenmerkend is voor het eigen volk, neer te kijken. En de typische Aziatische kenmerken te verhullen door ingrepen die hen een meer westers aanzien geven. Zo leren ouders hun kinderen om hun eigen afkomst volledig te verloochenen. @omabep : Inderdaad verschrikkelijk.Niet alleen dat men uiterlijk zo belangrijk vindt, maar ook dat men er voor kiest om zelf op het uiterlijk, dat kenmerkend is voor het eigen volk, neer te kijken. En de typische Aziatische kenmerken te verhullen door ingrepen die hen een meer westers aanzien geven. Zo leren ouders hun kinderen om hun eigen afkomst volledig te verloochenen.

