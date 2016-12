Nieuw in China: burger bestellen met je gezichtsuitdrukking

Al zal niet iedereen blij zijn met het voorstel dat ze krijgen: bij dit fastfoodrestaurant in Peking kun je eten bestellen op basis van je uiterlijk.Dat werkt zo: klanten kunnen in het restaurant hun gezicht voor een apparaat met gezichtsherkenning houden. Het systeem zet vervolgens je sekse, leeftijd en gemoedstoestand op een rij. Op basis daarvan krijg je een aanbeveling wat te bestellen.Het apparaat staat ter demonstratie in één van de vestigingen van KFC in Peking, meldt TechCrunch. Het is gebouwd door internetbedrijf Baidu, dat vooral bekend is van zijn Chinese zoekmachine.Volgens Baidu adviseert het systeem bijvoorbeeld een mannelijke klant van begin twintig "een menu met krokante kipburger, gebraden kippenvleugels en cola voor de lunch", terwijl een vrouwelijke klant van in de vijftig een aanbeveling van "havermoutpap en soja-melk voor het ontbijt". Iets wat ongetwijfeld tot ongemakkelijke situaties zal leiden.Opvallend is verder dat het systeem jou als klant kan herkennen. Het 'onthoudt' wat je eerder hebt besteld en doet op basis daarvan een suggestie. Daarvoor moet het echter wel jouw afbeelding opslaan in combinatie met je bestelgeschiedenis.