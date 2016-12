23-12-2016 16:23:18

oeps....weet niet zeker of Pompeï ooit werd bedolven door lava van dezelfde vulkaan, maar het ligt daar wel vlakbijmensen die -net als ik dus- Pompeï graag eens willen zien, moeten dus niet te lang wachtenwas al aan het plannen voor een Italie-zwerftocht volgend jaar september, wil dan op de heenreis de autotentoonstelling in Frankfurt bezoeken, dan naar Pompeï, vervolgens over binnenwegen richting Venetië, waar ik naast één van de vele musea aldaar waar ik nog nooit binnen was ook de Biënnale (tweejaarlijkse tentoonstelling met moderne kunst) wil bezoeken....enne nee, ik ben allang niet meer verbaasd over het feit dat niemand mee wil als ik zo veel verschillende dingen wil in één zwerftocht