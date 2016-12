Deze vrouw spoort maitresses op en maakt hen het leven bijzonder zuur

Wat te doen als u vermoedt dat uw man overspel pleegt? In China is het antwoord simpel: even Zhang Yufen -beter bekend als de 'mistress killer'

Reacties

22-12-2016 18:13:26 stora

kijk, dat is nu de kerstgedachte.

22-12-2016 19:22:59 merlinswit

Raar mens, de vreemdganger is de schuldige. Pak die gewoon aan. Als zij de ene vrouw lastig valt, gaat ie wel naar een andere hoor.

22-12-2016 19:55:18 HHWB

S Meestal ligt het ook aan de vrouw zelf. Een man of vrouw gaat niet voor niks vreemd, dan komt hij of zij iets te kort. Al vind ik het niet goed te praten.

