Nederlandse kasteelheer zet zijn chateau in brand

Een Nederlander heeft mogelijk zijn kasteel in de Franse Ardêche in brand gestoken. Ook zou hij toegesnelde brandweerauto's hebben beschoten met hagel, melden regionale media. Twee brandweerlieden raakten gewond en moesten uit voorzorg naar het ziekenhuis.De politie heeft het kasteel omsingeld. Het is een onderhandelaar nog niet gelukt om contact te krijgen met de Nederlander.De brandweer in Saint-Pierreville kreeg woensdag rond 07.00 uur een melding. Op een foto van de regionale krant Le Dauphiné Libéré is te zien dat het château La Tour in lichterlaaie staat.De Nederlandse kasteelheer had juist gisteren in hoger beroep te horen gekregen dat hij veertien maanden de cel in moet. Hij had vorig jaar zomer de auto van zijn vriendin in brand gestoken. Ook is hij veroordeeld voor verboden wapenbezit.In 2014 lag hij overhoop met de lokale autoriteiten omdat hij in zijn kasteel een hotel had geopend zonder de vereiste papieren. Hij zat toen enkele dagen vast.