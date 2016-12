Agent houdt snelheidsduivel tegen maar doet dan dit!

Een student wordt wegens overdreven snelheid staande gehouden door onderstaande agent. "Waarom rij je zo snel", vraagt de agent.Je zou verwachten dat het om een smoesje gaat, maar de jongen vertelt dat hij te laat is voor een presentatie en dat hij eerst nog naar het huis van een vriend moest om zijn das te laten knopen. Maar die vriend was helaas niet thuis.Met lichte argwaan vraagt de agent of ie de das daadwerkelijk bij zich heeft. En warempel: 't is nog waar ook! Terwijl de jongen zijn papieren haalt, knoopt de agent de das eerst rond zijn eigen nek, om 'm nadien af te geven aan de student."Waarschijnlijk niet de beste knoop, maar het zal wel lukken zo", aldus de agent. "Alleszins veel beter dan wat ik zou doen", antwoordt de student met een glimlach. Verder bleef het bij een verbale waarschuwing en de jongeman werd later uitgenodigd op het kantoor. Niet voor een bekeuring, maar om correct te leren hoe je een das moet knopen! Mooi, toch?