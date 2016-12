Spelers Pokemon Go liepen 200.000 keer de wereld rond

Spelers van Pokémon Go hebben met z'n allen heel wat kilometers afgelegd. De miljoenen spelers van de smartphonegame liepen bij elkaar opgeteld 8,7 miljard kilometer, blijkt uit gegevens van ontwikkelaar Niantic. Dat is meer dan 200.000 keer de wereld rond.



De totale afstand is zelfs groter dan de afstand van de aarde tot dwergplaneet Pluto, schrijft de ontwikkelaar op haar website. Die bedraagt slechts 7,5 miljard kilometer. Volgens Niantic zou een commerciële lijnvlucht er meer dan duizend jaar over doen om hetzelfde aantal kilometers te bereiken.



Pokémon Go kwam op 6 juli uit. Deze zomer ontstond er een wereldwijde rage rond de game waarbij spelers de straat op moeten om op Pokémon te jagen. Dat zorgde op sommige plekken voor overlast, zoals in de badplaats Kijkduin bij Den Haag. Er kwamen klachten over geluidsoverlast en wildplassen door Pokémon-jagers. Het spel lijkt inmiddels over z'n hoogtepunt heen.

Met dit weer zit ik lekker binnen...





