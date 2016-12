Nieuwe oplossing voor Japans seksprobleem: hologram moet vrouw vervangen

Het is geen geheim dat de geboortecijfers in Japan zorgwekkend laag zijn. Op dit moment worden er slechts 8,4 kinderen per duizend inwoners geboren. De Japanners verzinnen allerlei oplossingen. Zo lazen we al dat jonge mensen met hun vrienden trouwen en nu is er dus Azuma, het hologrammeisje.Azuma is een holografische echtgenote, ontwikkeld door het Japanse bedrijf Vinclu. Het hologram bevindt zich in een koker en functioneert als een wekker, een weer-app en een chatrobot, maar kan ook de lampen aan en uit doen in je appartement. In een reclame is te zien hoe Azuma haar Ďmaní wakker maakt en hem aanraadt een paraplu mee te nemen als het regent.Aan het eind van de dag stuurt ze hem een berichtje waarin ze hem vraagt om naar huis te komen. Daarna doet Azuma alle lichten aan en bereidt het huis voor op de thuiskomst van haar man. Het bedrijf meldt: ďWe willen dat de karakters een natuurlijke rol spelen in ons dagelijks leven en samen met ons vrije tijd doorbrengen.ĒHoewel de technologie indrukwekkend is, is er ook veel kritiek. Azuma is bepaald geen sterke onafhankelijke vrouw en zou bovendien het probleem van de sociale isolatie niet oplossen.Bekijk hier de beelden van de virtuele echtgenote: Filmpje