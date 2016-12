Ziek worden van je handen wassen? Hoe kan dat dan?

Gebruik geen desinfecterende zeep om je handen te wassen, want daarmee haal je meer goede bacteriŽn weg dan dat het kwade bestrijdt. Daarvoor waarschuwde de Gezondheidsraad vanmorgen. Maar wat zijn goede en slechte bacteriŽn, en hoe moet je dan wel je handen wassen?



Je hebt er geen idee van, maar er zitten 8 miljoen bacteriŽn op iedere vierkante centimeter van je hand. Onzichtbaar leven, waar je vooral niet spastisch over moet doen, zegt microbioloog Jasper Buikx van Artis Micropia. Deze bacteriŽn zijn namelijk je eerste verdedigingslinie tegen de schadelijke die je overal opdoet: van de deurklink tot de wc-bril, van een toetsenbord tot je mobieltje. Ze houden je gezond.



Buikx schaart zich volledig achter de waarschuwing van de Gezondheidsraad. "Een goede waarschuwing. Het grote probleem van die zeep is namelijk dat die alle bacteriŽn aanpakt. De slechte, maar ook de goede."



Met de goede doelt hij op de microben die ons lichaam hun thuis noemen. "Dat is een heel arsenaal; op je hand alleen al zo'n 150 soorten bacteriŽn en 30 soorten schimmels waarvan de samenstelling per mens verschilt. Wetenschappers denken zelfs dat die samenstelling van bacteriŽn en schimmels voor ieder mens unieker en betrouwbaarder is dan een vingerafdruk."



En die bacteriŽn zijn broodnodig om ziektes en andere vervelende kwalen buiten te houden. "Op je handen geldt het principe: vol is vol. Alle bacteriŽn nemen een plek in, waar bacteriŽn dus geen van buitenaf kunnen gaan zitten. En de lichaamseigen bacteriŽn, produceren op hun beurt weer stoffen die de schadelijke te lijf gaan."



Het vernietigen van goede bacteriŽn met bijvoorbeeld antibiotische zeep, kan op termijn dus schadelijk zijn, zegt Buikx. "Als je te veel van die antibacteriŽle middelen gebruikt, kunnen sommige bacteriŽn zelfs resistent worden. Zij zijn dan moeilijk te bestrijden en hebben vrij spel." Hij deelt daarmee de conclusie van de Gezondheidsraad.



Buikx waarschuwt niet alleen voor zeep, maar ook voor chemische schoonmaakmiddelen en conserveringsmiddelen in voedsel. "Ook die middelen kunnen op termijn schadelijk zijn, als je ze structureel binnenkrijgt."



Moet je dan je handen helemaal niet wassen? Nee, dat ook weer niet, zegt hij. "Maar doe het op een normale manier. Dus na een toiletbezoek en voor het koken. En gebruik gewone zeep met mate. De meeste schadelijke bacteriŽn zijn er zelfs met alleen warm water al af te wassen, omdat ze vooral op de toplaag van je huid zitten."

Reacties

22-12-2016 12:09:07 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.210

OTindex: 2.084

Logica. Precies wat ik al jaren beweer, dus.

22-12-2016 12:12:33 stora

Erelid



WMRindex: 4.195

OTindex: 599



Bijna nooit. @venzje , zeep moet je alleen gebruiken als je vies bent, maar wanneer zijn de meeste mensen nu echt vies?Bijna nooit.

22-12-2016 12:19:13 stora

Erelid



WMRindex: 4.195

OTindex: 599

Vroeger waren de mensen vies, toen gingen ze alleen op zaterdag in bad of douchen. Tegenwoordig douchen we zeker 1 of meerdere keren per dag.

22-12-2016 12:54:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.483

OTindex: 50.860

Dat roep ik al jaren, we zijn veel te schoon.

Dat maakt ons kwetsbaar voor infecties en allergieën.



22-12-2016 14:33:16 Dinges-x

Senior lid

WMRindex: 557

OTindex: 51

Zal ik je vertellen dat ik inmiddels meer dan een jaar geleden gestopt ben met shampoo en zeep te gebruiken. Alleen maar warm water elke dag. Mijn haar is schoon en sterk, huid is prima. Ik stink niet en voel me stuk gezonder. (En ook geen huidschilfers die van je kop af vallen.)



Het is precies als het artikel al zegt, je berokkend meer schade door al die middelen dan in feite goed voor je lijf is. Schoon warm water is het allerbeste.

