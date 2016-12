Windturbines, die zee-ijs maken. De oplossing voor klimaatverandering?

We weten allemaal hoe het gaat met het klimaat: het ijs smelt en de aarde warmt op. Dat gaat bovendien veel sneller dan we dachten. Maar de mens zou de mens niet zijn als ze niet zou proberen ook de planeet naar haar hand te zetten. Wetenschappers van de Arizona State University willen windturbines op de Noordpool gaan plaatsen, die zee-ijs kunnen maken.



Experts zijn bang dat de Noordpool binnen enkele decennia voor het eerst in 100.000 jaar ijsvrij zal zijn. Het ijs, dat veel van het zonlicht weerkaatst, verdwijnt in rap tempo. Wetenschappers stellen nu dat het mogelijk is om met windkracht water op te pompen van onder het bestaande zee-ijs en dat aan de oppervlakte te brengen, zodat het sneller bevriest. De pompen zouden de potentie hebben om de hoeveelheid zee-ijs weer terug op het oude niveau te brengen, schrijven de onderzoekers in vakblad Earth’s Future.



Maar dat is duur. Het kost naar schatting 500 miljard dollar om 10 procent van het poolijs te bereiken met de turbines. Bovendien is er altijd veel kritiek op dit soort geo-engineering-projecten. Zo werd er eerder al bedacht om wolken te creëren door zeewater in de lucht te pompen. Het wordt gezien als knutselen aan de planeet. Maar volgens de onderzoekers wordt het tijd om de waarheid onder ogen te zien: “Het alternatief is om de aarde verder op te laten warmen zonder enig doel of plan.”

Reacties

22-12-2016 10:12:01 jero

Oudgediende



WMRindex: 5.925

OTindex: 6

kan volgens mij veel makkelijker, schepen naar toesturen met een ijsblokjesmaker , alleen dan natuurlijk op een wat grotere schaal

22-12-2016 10:28:49 Dinges-x

Senior lid

WMRindex: 557

OTindex: 51

Onze planeet is prima in staat te handelen naar wat het haar goeddunkt. Voor elke actie aan de ene zijde is er een reactie aan de andere. Noordpoolijs smelt, zuidpool ijs neemt toe. De weegschaal zal altijd in balans blijven en de "footprint" die de mens achterlaat zo innimienie klein dat het totaal geen effect heeft op de wereld wijde schaal van onze planeet.

De enigste reden dat men je graag het tegenovergestelde wil doen laten geloven is omdat er bedrijven zijn die er rijk van worden. Verzin een goed verkoopbaar product en verzin een ramp zodat het product verkocht kan worden.



22-12-2016 12:01:47 lonewolf

Erelid



WMRindex: 1.197

OTindex: 918





Kan je veel beter een oppervlak van een land betegelen met spiegels. Makkelijker en goedkoper



Laatste edit 22-12-2016 12:02 Als deze windturbines werken op zonne energie. Is het best nutteloos. Dan absobeer je energie van de zon om iets te creeeren wat de energie van de zon moet weerkaatstenKan je veel beter een oppervlak van een land betegelen met spiegels. Makkelijker en goedkoper

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: