Juliana Kinderziekenhuis Den Haag opent vondelingenkamer

Het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag opent woensdag een vondelingenkamer. Vrouwen in nood kunnen hier anoniem hun baby achterlaten. Het is de eerste keer dat een dergelijke voorziening in een gespecialiseerd kinderziekenhuis komt.



Initiatiefnemer Stichting Beschermde Wieg opende afgelopen jaren al vondelingenkamers in Groningen, Middelburg, Oudenbosch, Papendrecht, Rotterdam en Zwolle. Volgend jaar wordt er in Amsterdam Zuidoost nog een kamer geopend.



De vondelingenkamer in Zwolle, in het Isala Ziekenhuis, was de eerste die in een hospitaal is gevestigd. De Haagse variant is de eerste in een gespecialiseerd kinderziekenhuis. In de overige gevallen gaat het om particuliere adressen. In april van dit jaar werd zo'n kamer voor het eerst gebruikt. Een jonge vrouw droeg haar net geboren kind over aan de vrijwilligers in Groningen.



Het te vondeling leggen van een kind is verboden in Nederland. Er staat een celstraf van ruim vier jaar op en een boete van ongeveer 20.000 euro. Beschermde Wieg strijdt voor een gedeeltelijke wetswijziging op dit gebied. Volgens de stichting worden elk jaar twee levende en zon vier dode vondelingen ontdekt op straat, in vuilcontainers of in boodschappentassen.



In september 2015 werd een meisje te vondeling gelegd in een voortuin van een huis aan de Larensestraat in Den Haag. Van de moeder ontbreekt ieder spoor en de baby is inmiddels naar een pleeggezin gebracht.

Reacties

21-12-2016 16:09:04 Mamsie

In Papendrecht schijnt ook zo'n voorziening te zijn. Nou ja, dit is altijd nog beter dan een baby in de glasbak.

21-12-2016 16:18:12 kookgraag

Die vier dode baby's per jaar hadden misschien voorkomen kunnen worden, als er meer van deze vondelingen plekken waren.Een kat in het nauw maakt rare sprongen, een mens blijkbaar ook,normaal gezien gooi je een baby niet in een sloot of glasbak.Maar waar moet je er dan mee heen als je er niet mee naar huis kunt.

22-12-2016 06:49:39 botte bijl

die enorme boete maakt de problemen nog groter

gelukkig is het opvangen van die kinderen niet ook nog strafbaar.... moeders die op die manier hun kind 'kwijt maken', die doen dat doorgaans omdat ze echt geen andere mogelijkheid zien en dringend hulp nodig hebben....die enorme boete maakt de problemen nog grotergelukkig is het opvangen van die kinderen niet ook nog strafbaar....

22-12-2016 09:10:07 stora

@botte bijl, het opvangen wordt gedoogd.

Dat in de Larensestraat in Den Haag is op een steenworp afstand van mijn huis.

Mits je goed met stenen kan gooien dan.

22-12-2016 12:50:09 Mamsie

@stora :



Mits je goed met stenen kan gooien dan. QuoteMits je goed met stenen kan gooien dan.



Of met baby's. Of met baby's.

22-12-2016 12:52:50 stora

@Mamsie , dat kindje is er neergelegd en dat was schrikken in die buurt.

22-12-2016 13:24:11 botte bijl

@stora :

gedoogd, maar niet meer dan dat....

sorry, maar het gaat over pasgeboren MENSEN, die in de steek worden gelaten

de NL-overheid moet zich op dit gebied schamen gedoogd, maar niet meer dan dat....sorry, maar het gaat over pasgeboren MENSEN, die in de steek worden gelatende NL-overheid moet zich op dit gebied schamen

22-12-2016 13:29:58 stora

@botte bijl, klopt.

maar je kind te vondeling leggen is strafbaar en de overheid denkt dat als iets strafbaar is dat het dn ook niet gebeurt.

Maar ze kunnen die kamers niet verbieden want dan zijn ze mede aanspakelijk voor de dood van een kind wat dood lig te vriezen buiten.

22-12-2016 13:49:30 botte bijl

@stora :

geef je helemaal gelijk, maar 'waar ik heen wil' (dat 'Nederlandse direct', dat 'over de grens' vaak als onbeleefd en bruut geldt, heb ik afgeleerd)....

ben nu dus toch voor één keer direct, voor die kinderen

'schreeuwen' hoort niet op WMR, dus maak ik op een andere manier 'lawaai' omdat ik 'een misstand in de aandacht wil hebben'

als vrouwen een kind hebben gebaard, en niet weten hoe ze voor dat kind moeten zorgen, maar wel weten dat, als ze het kind 'te vondeling leggen', zij het risico lopen 20.000 boete krijgen, dan is de kans groot dat die moeders, vanwege die boete, in paniek iets doen waardoor dat kind het niet overleeft [/u] geef je helemaal gelijk, maar 'waar ik heen wil' (dat 'Nederlandse direct', dat 'over de grens' vaak als onbeleefd en bruut geldt, heb ik afgeleerd)....ben nu dus toch voor één keer direct, voor die kinderen'schreeuwen' hoort niet op WMR, dus maak ik op een andere manier 'lawaai' omdat ik 'een misstand in de aandacht wil hebben'[/u]

22-12-2016 13:56:23 stora

@botte bijl. als je een gewone moeder bent dan ben je blij met je kind.

Als je moet besluiten om je kind te vondeling te leggen dan zit je vaak al diep in 1 of andere narigheid.

Ik ben zelf ook wel blij dat die kamers er zijn.

Dat kind hier in de buurt heeft heel kort buiten gelegen, maar je hoort vaak dat ze dood gevonden worden.

